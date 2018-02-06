Ла Лига открыла дело в отношении Жерара Пике по поводу его жеста фанатам «Эспаньола»

Руководство Ла Лиги осудило жест Жерара Пике в адрес болельщиков «Эспаньола» и открыло дисциплинарное дело.

Если жест защитника «Барселоны» будет признан оскорбительным и провокационным, его ждет дисквалификация на срок от одного до трех матчей.

Пике спас «Барселону» от поражения в каталонском дерби. После гола Жерар подбежал к трибуне «Эспаньола» и жестом указал болельщикам замолчать.

Футболист назвал свои действия ответом на оскорбительные баннеры и кричалки фанатов «Эспаньола».

Пике в любом случае пропустит ближайшие матчи из-за травмы.

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