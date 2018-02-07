AS: форвард «Атлетико» Анхель Корреа подозревается в связях с наркоторговцами

У 22-летнего нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Анхеля Корреа возникли проблемы с законом.

На родине футболиста идет суд над членами группировки наркоторговцев Los Monos («Обезьяны»). Корреа подозревается в имевшихся в 2012 году связях с бандой, орудовавшей в родной провинции игрока.

Вдобавок бывший агент Анхеля Франсиско Лапиана проходит по делу в качестве обвиняемого. Корреа согласился дать показания по видеосвязи, передает AS.

Корреа провел 22 матча в Ла Лиге-2017/18 и забил 6 голов.

«Атлетико» идет вторым в чемпионате, отставая на 9 очков от «Барселоны».

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