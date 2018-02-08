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AS: тренер «Реала» Зинедин Зидан продаст полузащитника Иско Аларкона

AS: Зидан продаст Иско
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Если самого француза не выпрут раньше.

Тренер «Мадрида» Зинедин Зидан до того разочаровался в Иско, что решился на продажу полузащитника.

AS пишет, что в эфире испанского футбольного шоу El Chiringuito журналист Хосеп Педрероль сообщил инсайд: если Зизу останется коучем «Реала» после неровного сезона-2017/18, то первым делом избавится от Аларкона.

По словам журналиста, Зидан просил президента клуба Переса о транфесере Хамеса из «Реала», потому что видел в Иско основного игрока. Но после слабого сезона француз чувствует себя подведенным и подставленным. Таким образом, чтобы сохранить место тренера, Зинедин, скорее всего пойдет на трансфер Аларкона.

  • «Реал» вылетел из Кубка Испании, а в Ла Лиге занимает четвертое место – отставание от «Барсы» составляет 19 очков.
  • 45-летний Зидан возглавил «Мадрид» в 2016-м году.

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