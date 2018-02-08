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Punchng: китайский клуб Хавьера Маскерано готов активировать клаусулу Лионеля Месси
В «Хэбэй Чайна Форчун» хотят очень сильно потратиться.
Клуб китайской Суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун» готов выплатить «Барселоне» отступные за Лионеля Месси, которые по новому контракту аргентинца составляют 700 миллионов евро.
По закону, действующему в китайском футболе, за трансфер зарубежного футболиста клубы Суперлиги должны заплатить 100%-й налог. Таким образом, если в «Хэбэй Чайна Форчун» решатся выкупить Месси у «Барсы», сумма затрат на трансфер автоматически подпрыгнет до 1,4 миллиарда евро.
- Этой зимой игроком «Хэбэй Чайна Форчун» стал парнер Месси по сборной Аргентины Хавьер Маскерано.
- Статистика Месси в Примере-207/18 – 20 голов и 12 ассистов в 22 матчах.
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