Getty Images
Нобель Арустамян: Лионель Месси стал лицом «Альфа-Банка»
Олег Тиньков не обрадуется таким новостям.
Нобель Арустумян рассказал о новом рекламном контракте Лео Месси.
«Месси стал ближе к России, к российскому футболу. Он стал лицом официального банка-партнера ЧМ-2018, «Альфа-Банка», на 2018 год», – написал Арустамян в твиттере.
- В декабре 2017 года Месси стал амбассадором компании Sirin Labs, разрабатывающей первый криптосмартфон.
- Статистика Месси в Примере-207/18 – 20 голов и 12 ассистов в 22 матчах.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте