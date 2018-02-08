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Нобель Арустамян: Лионель Месси стал лицом «Альфа-Банка»

Арустамян: Месси стал лицом «Альфа-Банка»
Eurosport

8 ч. назад

Олег Тиньков не обрадуется таким новостям.

Нобель Арустумян рассказал о новом рекламном контракте Лео Месси.

«Месси стал ближе к России, к российскому футболу. Он стал лицом официального банка-партнера ЧМ-2018, «Альфа-Банка», на 2018 год», – написал Арустамян в твиттере.

  • В декабре 2017 года Месси стал амбассадором компании Sirin Labs, разрабатывающей первый криптосмартфон.
  • Статистика Месси в Примере-207/18 – 20 голов и 12 ассистов в 22 матчах.

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