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Агент ФИФА: Маурисио Почеттино возглавит «Реал» и построит игру вокруг Марко Асенсио

Агент ФИФА: Почеттино возглавит «Реал» и построит игру вокруг Асенсио
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 6 ч. назад

Зидан уже пакует чемоданы.

Агент ФИФА и журналист El Chiringuito Хота Хорди выбросил инсайд о будущем главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и полузащитника «Реала» Марко Асенсио, которые совсем скоро, возможно, будут работать в одном клубе.

«Мы все знаем, что Асенсио не ощущает себя комфортно в «Реале». Он не получает того игрового времени от Зидана, которого ожидает. Марко уже сообщил своему окружению, что пора искать команду, в которой он получал бы игровую практику, чтобы прогрессировать.

Слухи об этом дошли до руководства «Реала», которое сказало Асенсио, что ему нужно сохранять спокойствие, поскольку тренер, с которым ему предстоит работать, верит в него и считает ключевой фигурой будущего проекта. Имя этого тренера – Маурисио Почеттино», – сообщил Хорди.

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