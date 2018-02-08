Агент ФИФА: Маурисио Почеттино возглавит «Реал» и построит игру вокруг Марко Асенсио

Агент ФИФА и журналист El Chiringuito Хота Хорди выбросил инсайд о будущем главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и полузащитника «Реала» Марко Асенсио, которые совсем скоро, возможно, будут работать в одном клубе.

«Мы все знаем, что Асенсио не ощущает себя комфортно в «Реале». Он не получает того игрового времени от Зидана, которого ожидает. Марко уже сообщил своему окружению, что пора искать команду, в которой он получал бы игровую практику, чтобы прогрессировать.

Слухи об этом дошли до руководства «Реала», которое сказало Асенсио, что ему нужно сохранять спокойствие, поскольку тренер, с которым ему предстоит работать, верит в него и считает ключевой фигурой будущего проекта. Имя этого тренера – Маурисио Почеттино», – сообщил Хорди.

У «Реала» почти не осталось шансов выиграть что-то в 2018-м. Вся надежда на перемены.

«Тоттенхэм» под руководством Почеттино занял первое место в группе H Лиги чемпионов, где также играл «Реал».

Асенсио провел 18 матчей в Примере-2017/18, забил 4 гола и выполнил 5 ассистов.

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