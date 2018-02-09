Лионель Месси – последний шанс для Китая. Надо тратить 2 миллиарда евро

Прошлым летом с одного крупного российского спортмедиа уходил топ-менеджер, отвечавший за генерацию новых продуктов. «Пять лет подряд я придумывал спецпроекты, лицом которых был или Месси, или Роналду. Да, это работает, но лично мне надоело», – примерно так мужчина объяснил в фейсбуке, почему сменил работу. Он прав: в мировом футболе в плане медийности у Криша и Лео нет ни единого конкурента – им за 30, но на их фоне до сих пор теряются и Неймар, и Гризманн, и Азар, и тем более какой-нибудь Мбаппе.

Лишний пруф этого факта – обложки FIFA: сначала ЕА долго эксплуатировала Месси (он не слезал с коробок четыре года подряд), потом канадцы сделали паузу (разные лица для разных стран), а в 2017-м предсказуемо остановились на Роналду. Такая стратегия примитивна и банальна, зато продуктивна. Хочешь привлечь клики/деньги/внимание – решай, чей имидж использовать: Месси, Роналду или обоих.

Похоже, эта истина дошла и до китайцев. Последние два-три года они терроризировали европейские клубы и забирали за межгалактические суммы любого, кто хоть как-то засветился в Лиге чемпионов, но теперь такая стратегия не катит.

Эсекиэль ЛавессиGetty Images

Во-первых, из-за стопроцентного налога на любой трансфер дороже 6 млн евро.

Во-вторых, из-за того, что к фигурам калибра Халка, Витселя или даже Оскара чемпионат быстро адаптируется: конечно, номинальные звезды выделяются на общем фоне, но их участие в матчах становится будничным и никак не развивает местный футбол.

В-третьих, из-за каминг-аута Карлоса Тевеса: он съездил в Азию, набил сундуки монетами, а потом поиздевался, сообщив, что все это время был в отпуске – настолько нагло китайцев еще не раздевали.

Так уж вышло, что ни один переехавший в Китай игрок не сделал эту лигу популярной за пределами страны. Максимум, что долетает из Поднебесной, – хайлайты длиной не больше 60 секунд: те, кто их нарезает, понимает, что это критический лимит для футбола такого уровня.

По сути, у китайцев остался очень скромный выбор: либо отказаться от трат на экстремально дорогих легионеров, либо оборзеть, подписать кого-то из пары Роналду/Месси и посмотреть, к чему это приведет.

Лионель МессиGetty Images

Судя по всему, азиаты остановились на Лео – для них он по всем параметрам более привлекательная ролевая модель. Пахать, как Роналду, в Поднебесной умеют, а вот Месси для них – божество, феномен и сверхчеловек, который при антропометрических данных среднего китайца играет в футбол лучше всех в мире. К тому же он не только моложе и популярнее Криша (исходя из местных соцсетей), но и перспективнее с точки зрения переговоров: купить Лео хочет тот же клуб («Хэбэй Чайна Форчун»), который недавно забрал его друга Маскерано.

Трансфер Месси может полностью перевернуть мировой футбол. «Барса» получит 700 млн евро за 31-летнего (почти) футболиста и перекомпонует ростер, не оглядываясь на чеки. Лео станет самым богатым (с отрывом) спортсменом на Земле: ему уже предлагали 100 млн евро, он проигнорил, значит, сейчас дадут больше. Но главное – эффект в Китае, где есть даже госпрограмма по развитию футбола.

Чемпионат страны перестанет быть лигой для внутреннего пользования, а игрой благодаря Лео заинтересуются абсолютно все – магия его имени никогда не испарится, в отличие от условного Алекса Тейшейры. Месси – единственный, кто может сделать турнир в Китае смотрибельным и востребованным. Если не справится этот волшебник, то не получится уже ни у кого – азиатам нужно будет целиком менять план развития и думать о том, как воспитать собственных топов без ультрадорогого внешнего примера.

Понятно, что сделка по Лионелю – чистейшая фантастика. Китайцам придется либо искать около 2 млрд евро (отступные плюс налог плюс оклад), либо выдумывать хитрые схемы – например, инсценировать ситуацию, при которой Месси сам выкупит себя у «Барсы» за 700 млн и перейдет в «Чайна Форчун» бесплатно. И это не единственная преграда: сам Лео тоже вряд ли согласится на кабальный контракт, по которому он будет обязан отыграть в Китае много-много лет. А другой договор там не предложат: если счет идет на сотни миллионов, нужны гарантии, что ты замотивирован рвать всех годами, а не драпать, как Тевес.

Поэтому история с трансфером Лео – красивый, но недостижимый на сегодня сюжет. Почти такой же, каким год казался переход игрока в европейский клуб за 222 млн евро.

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