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Зинедин Зидан: «Хочу, чтобы Иско провел в «Реале» всю карьеру»
Француз опроверг слухи о скором уходе испанца.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о недовольстве испанским плеймейкером «Реала» Иско:
«Хочу, чтобы Иско провел всю карьеру тут. И это не поменяется. Он очень хороший футболист и уже продемонстрировал это. И всегда может доказать. Спортивные медиа лгут», – приводит слова Иско The Indian Express.
- В 18 матчах Ла Лиги-2017/18 Иско набрал 5+4 по системе гол+пас.
- «Реал» идет четвертым в Ла Лиге, отставая от «Барселоны» на 19 очков. Очевидно, кто чемпион.
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