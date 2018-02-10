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Зинедин Зидан: «Хочу, чтобы Иско провел в «Реале» всю карьеру»

Зидан: «Хочу, чтобы Иско провел в «Реале» всю карьеру»
Eurosport

3 ч. назад

Француз опроверг слухи о скором уходе испанца.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о недовольстве испанским плеймейкером «Реала» Иско:

«Хочу, чтобы Иско провел всю карьеру тут. И это не поменяется. Он очень хороший футболист и уже продемонстрировал это. И всегда может доказать. Спортивные медиа лгут», – приводит слова Иско The Indian Express.

  • В 18 матчах Ла Лиги-2017/18 Иско набрал 5+4 по системе гол+пас.
  • «Реал» идет четвертым в Ла Лиге, отставая от «Барселоны» на 19 очков. Очевидно, кто чемпион.

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