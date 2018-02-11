33-летний Криштиану Роналду вспомнил юность. Видео с тем, как он вспоминал, уже здесь

Пока пресса мочит Криштиану Роналду за игровой спад, Зинедин Зидан в стойке. Журналисты As терроризировали его давно, а на позавчерашней конференции попытались еще раз. «Роналду сверхмотивирован, – парировал тренер. – Он хочет показать все, на что способен. Я по этому поводу не переживаю и не беспокоюсь. Он выдающийся футболист. В нынешнем сезоне бывали случаи, когда ему не удавалось поразить ворота. Но он всегда там, где необходим. Он всегда проявляет себя на топ-уровне. В субботу у нас матч, и я переживаю лишь об этом. После этой игры мы уже будем думать об игре с «ПСЖ».

Сказано – доказано. 33-летний ветеран еще держит планку: сегодня хет-трик и пас, с которого, в принципе, все и началось. Португалец принял на левом фланге, три-четыре «восьмерки», голову поднял – увидел Васкеса – навесил в Васкеса – гол. Идет 47-я секунда.

«Сосьедад» моментально понесло: максимум, куда они выходили в первом тайме, это в магазин за попить. Даже если бы Навас весил под 180 кг (ну вдруг) и не мог сдвинуться с места, баски бы все равно не забили – они же в принципе не мочили в створ. Их наказали на 27-й минуте. Роналду закончил идеальную по геометрии атаку.

Затем вышел Тони Кроос. Покажите нам любого неарийца, который сможет повторить такой трюк. Кстати, стоимость немца на transfermarkt.de поднялась до 80 млн евро.

Ворота Херонимо Рульи разбирали, уходили, потом возвращались и снова разбирали. Криштиану записал дубль, а еще очередной рекорд.

Гол стал для него 550-м в карьере; на это потребовалось 745 матчей. Роналду забил 5 голов в составе «Спортинга», 118 – в «МЮ» и 427 в составе «Реала». И это если не учитывать сборные. Конечно, после такого разворота мадридцы расслабились – и выняли из своих. Хон Баутиста, которого никто не держал, спокойно убрал под удобную ногу и закатил в ближний.

Вскоре случился хет-трик. Бэйл подкорректировал диагональ на Роналду – тот удержался на ногах и вернул валлийцу, который, смещаясь с угла штрафной к центру, замочил в левый нижний. Рульи отбил перед собой, а первым на подборе Роналду.

Но точку поставил Ильярраменди. В стиле Джета Ли.

«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» – 5:2

Роналду уже наступает на пятки. Таблица бомбардиров чемпионата Испании