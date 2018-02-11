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«Ассаламу алейкум». Роналду встретился с Хабибом и получил от него папаху
Португалец заговорил на другом языке.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после матча 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» встретился с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмены обменялись подарками, о чем в инстаграме рассказал Нурмагомедов.
«Ассаламу алейкум», – поприветствовал Роналду Хабиба и подписчиков его канала в соцсети.
Португалец вручил Нурмагомедову футболку с матча, украшенную автографом. Нурмагомедов в ответ подарил Рону папаху.
- Нурмагомедов посетил матч «Реал» – «Реал Сосьедад» по приглашению «Реала» и лично Роналду.
- Криштиану оформил в ворота басков хет-трик.
- Встреча завершилась победой мадридцев – 5:2.
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