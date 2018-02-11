«Ассаламу алейкум». Роналду встретился с Хабибом и получил от него папаху

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после матча 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» встретился с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмены обменялись подарками, о чем в инстаграме рассказал Нурмагомедов.

«Ассаламу алейкум», – поприветствовал Роналду Хабиба и подписчиков его канала в соцсети.

Португалец вручил Нурмагомедову футболку с матча, украшенную автографом. Нурмагомедов в ответ подарил Рону папаху.

Нурмагомедов посетил матч «Реал» – «Реал Сосьедад» по приглашению «Реала» и лично Роналду.

Криштиану оформил в ворота басков хет-трик.

Встреча завершилась победой мадридцев – 5:2.

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