«Барселона» сгоняла нули с середняком «Хетафе». 3 причины, почему это хорошо, и 2 – почему плохо

Серия без поражений продолжается

23-й тур – 23 матча с начала сезона, в которых «Барса» не уступает. Она играла в Примере очень по-разному – хорошо и плохо, результативно или нет, мощно и слабо, но никогда не уходила с поля побежденной.

Лионель Месси («Барселона»), Амат Дьедиу («Хетафе»)Getty Images

Эта серия принесла ей практически досрочную победу в чемпионате и подарила кучу подобных матчей. В них вроде надо выигрывать, но максимум усилий для этого не требуется. Да, с «Хетафе» каталонцы смотрелись странно, за 60 минут пробив в створ ворот лишь один раз.

Такие игры спускают «сине-гранатовых» на землю, теперь никто не скажет, что Месси с корешками маршем пройдется по Лиге чемпионов и не заметит остальных. На такие заявления найдутся аргументы: «А помнишь матч с «Хетафе»?»

Коутиньо проводит все больше матчей за «Барселону»

Для Вальверде 120-миллионный трансфер бразильца превратился в геморрой – как инкорпорировать такого дорогого новичка в уже работающую систему? Коутиньо брали на перспективу и в качестве замены сдающему Иньесте, но пока Андрес смотрится более надежным вариантом именно за счет встроенности в игру команды.

Коутиньо пока не понимает, что делать, но в этом матче он провел еще на 60 минут больше с партнерами в самых боевых условиях. Фил по-прежнему лучше смотрится на скамейке (не в смысле, когда выходит на замену, а в смысле, когда не поднимается с лавки), и без таких игр, как с «Хетафе», лучше не станет. Так что пусть эти нули с маленькими командочками послужат ради будущего «Барселоны».

Мина дебютировал на «Камп Ноу»

Йерри Мина («Барселона»)Getty Images

Колумбиец впервые появился на домашнем стадионе «блауграны» и испугал размерами – 195 сантиметров и неплохая координация делают из него готового монстра. В матче с «Хетафе» не было ни Умтити, ни Пике, а рядом с Миной в центре вышел номинальный латераль Динь. Йерри не портачил (хотя это было несложно при владении мячом в 79%) и командовал французом в обороне.

На «Камп Ноу» Мина будто работал на резюме – он показал себя и сзади, и спереди. При подаче угловых в Каталонии раньше молились на Пике, игравшего на позиции центрфорварда. Теперь эту роль отдадут колумбийскому фрешмену. Защитники «Хетафе» еще и бросали его в штрафной на корнерах, так что для гола Йерри нужно просто поправить прицел. С выстрелами головой у него все в порядке, да и ногами он тоже работает нормально – тому удару в касание помешали только соперники, а не проблемы с техникой.

«Барса» не бьет по воротам

В прошлых шести домашних матчах «Барселона» насовала «Хетафе» 28 мячей – это почти пять в каждой игре. Каталонцы на генном уровне чувствовали, что до победы нужно лишь сделать шаг в сторону газона, и удары залетят в сетку сами. Тревожиться стоило, когда «Барса» не пробила в створ ни разу за первый тайм, а всего за 60 минут прилетел всего один выстрел. «Сине-гранатовые» делали вроде бы все, что следовало, но с одним отличием – не били. Совсем.

«Хетафе» и так максимально настроился на то, чтобы не слить важную игру, поэтому такого трюка, что соперник «Барселоны» проигрывает сам себе и допускает глупые ошибки, не было. Команда из пригорода Мадрида показала себя бойцом перед большой аудиторией «Камп Ноу», а каталонцы ждали, что гости развалятся от простого перечисления имен.

В топовых вывесках «Барса» смотивирует себя сильнее и качественнее, но в таких матчах, когда нужна банальная и будничная победа, Вальверде должен написать большими буквами на установке: «Бейте по воротам».

«Барса» не забила при максимальном давлении

Луис Суарес («Барселона»), «Хетафе»Getty Images

После 60-й минуты, когда тренер «Барсы» снял с игры непопавшего Коутиньо и потерянного с момента переезда в Каталонию Алькасера, команда пошла в атаку. Хозяева понимали, что ничего лучше в нападении уже не придумают, и перешли на глупые навалы. Иньеста добавил интеллекта в кроссы и прострелы в центр, Суарес чаще цеплялся за мяч, Месси шмалял из-за штрафной – все выглядело так, будто «Барселона» снимает ремейк Того Самого Матча с «ПСЖ», не хватало только Неймара.

Висенте Гуаита, конечно, был хорош, но не умопомрачительно прекрасен – просто хорошие 90 минут толкового вратаря. Раньше такое давление на маленькие клубы срабатывало. «Хетафе» на «Камп Ноу» показал, что вырос.

«Барселона» – «Хетафе» – 0:0

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