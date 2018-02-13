Премьер-министр Испании: «Не хочу, чтобы Неймар переходил в «Реал»

Премьер-министр Испании Мариано Рахой высказал мнение по поводу возможного трансфера форварда «ПСЖ» Неймара в «Реал».

«Не знаю, нужно ли «Реалу» приобретать Неймара, Еще недавно Роналду, Бензема и Бэйл считались очень полезными игроками для команды. А через несколько месяцев уже сомневаются в них.

Я же сам верю в них. Нужно оценивать будущие перспективы. Лично мне не хочется, чтобы Неймар переходил в «Реал», – сказал Рахой.

«Реал» занимает в Примере четвертую строчку и имеет на счету 42 очка. У «Барселоны» – 59.

Неймар в чемпионате Франции-2017/18 забил 19 голов и оформил 13 ассистов.

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