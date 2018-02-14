Инопланетянин Месси устал шифроваться и выдал космическую тренировку, на которой уничтожил всех

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси с возрастом становится только круче. На последней тренировке «Барселоны» аргентинец затиранил партнеров внеземными финтами и фристайлом с мячом.

Видеодоказательства жестких пыток над простыми землянами были опубликованы в твиттере «Барселоны».

Месси провел 36 официальных матчей в сезоне-2017/18, в которых забил 27 мячей и отдал 14 голевых передач.

В ближайшее время отразить инопланетную атаку постараются игроки «Эйбара» (17 февраля) и «Челси» (20 февраля).

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