Eurosport

Инопланетянин Месси устал шифроваться и выдал космическую тренировку, на которой уничтожил всех

Инопланетянин Месси устал шифроваться и выдал космическую тренировку, на которой уничтожил всех
Eurosport

9 мин. назад

Казалось, мы уже видели от Лео все, но он продолжает удивлять.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси с возрастом становится только круче. На последней тренировке «Барселоны» аргентинец затиранил партнеров внеземными финтами и фристайлом с мячом.

Видеодоказательства жестких пыток над простыми землянами были опубликованы в твиттере «Барселоны».

  • Месси провел 36 официальных матчей в сезоне-2017/18, в которых забил 27 мячей и отдал 14 голевых передач.
  • В ближайшее время отразить инопланетную атаку постараются игроки «Эйбара» (17 февраля) и «Челси» (20 февраля).

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Тампа» сначала отыгралась с 0:3, а потом по приколу все равно профукала «Торонто»

02:16
Популярные видео
Матч НХЛ: 12 шайб, 2 из которых – с буллитов. Когда вы в последний раз 2 буллита за матч видели?
1 096 просмотров10 ч
«Флайерс» сорвали в Вегасе джек-пот из четырех шайб, поучаствовал даже Проворов
1 188 просмотровВчера в 23:08
А еще вам может понравиться