Самуэль Умтити требует у «Барселоны» 6 миллионов евро в год, которые ему предложили в «МЮ»

«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с французским защитником Самуэлем Умтити, чье нынешнее соглашение с клубом заканчивается в 2021 году.

В Каталонии хотят как можно скорее переподписать 24-летнего игрока, так как сейчас в его контракте значится низкая сумма выкупа – 60 миллионов евро. Эту цену готов заплатить «Манчестер Юнайтед», который уже приходил за Умтити минувшей зимой. В «МЮ» были согласны заплатить клаусулу француза и дать ему зарплату в 5-6 млн евро в год.

Умтити не против продлить контракт с «сине-гранатовыми», но выпрашивает зарплату в 6 млн евро в год. Вполне вероятно, что переговоры о новом контракте затянутся до старта следующего сезона.

«Барселона» занимает первое место в Примере с отрывом от «Реала» в 17 очков.

Статистика Умтити в чемпионате Испании-2017/18 – 15 матчей, 0 голов, 0 ассистов, 5 желтых карточек.

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