Sport: китайский клуб предложил Андресу Иньесте 35 миллионов евро в год

Андрес Иньеста получил предложение от команды чемпионата Китая «Тяньцзинь Шаньхуань». Азиатский клуб готов платить испанцу 35 миллионов евро за сезон. Иньесту может подкупить подобный оффер: по информации Sport, сейчас Иньеста много думает о своем будущем.

Представители китайского клуба уже дважды приезжали в Испанию и начинали переговоры, но игрок пока не принял решения о том, где продолжит карьеру. Он будет думать о следующем сезоне не раньше марта, но китайцы хотят склонить Иньесту на переход уже сейчас.

В первый раз «Тяньцзинь» вышел на Иньесту в конце декабря, первая встреча прошла в январе. Подписать игрока зимой у китайцев не получилось: Иньеста дал понять, что никуда не уйдет до лета. Во время второй встречи «Тяньцзинь» озвучил предложение по зарплате. Андрес вряд ли получит более выгодное предложение, это его единственный и последний шанс стать одним из самых высокооплачиваемых игрокв планеты, но он сомневается, что переезд в Китай – правильное решение. Его вердикт зависит от результатов сезона.

«Барселона» не будет препятствовать трансферу, если Иньеста захочет уйти, потому что каталонский клуб уважает испанца за вклад в исторю команды.

В течение сезона-2017/18 Иньеста заключил бессрочный контракт с «Барселоной».

Каталонцы уверенно лидируют в чемпионате Испании: у них 59 очков, на 7 больше, чем у ближайшего преследователя.

Этот ближайший преследователь не «Реал», а «Атлетико».

Все новости Ла Лиги