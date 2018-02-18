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Лионель Месси догнал Мичела Гонсалеса и делит первое место по ассистам в Примере за 40 лет

Месси догнал Мичела и делит первое место по ассистам в Примере за 40 лет
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 2 мин. назад

Аргентинец в шаге от очередного рекорда.

«Барселона» переиграла «Эйбар» в матче 24-го тура Ла Лиги – 2:0. Голами в составе каталонцев отметились Луис Суарес и Жорди Альба.

Лионель Месси отметился голевой передачей, которая стала для него 147-й в чемпионате Испании. Аргентинец догнал бывшего полузащитника «Реала» Мичела Гонсалеса и делит с ним первое место по ассистам за последние 40 лет.

  • С уверенностью можно поставить на то, что Мичел Гонсалес лидерство не вернет.
  • На счету Лео 27 голов и 15 ассистов в 37 матчах сезона-2017/18.
  • «Барса» набрала 62 очка и оторвалась от идущего вторым «Атлетико», у которого игра в запасе, на 10 баллов.

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