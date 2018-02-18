Eurosport
Солидные голы Луиса Суареса и Жорди Альбы «Эйбару», которые лучше не показывать защитникам «Челси»
Каталонцы размялись перед поездкой на «Стэмфорд Бридж».
«Барселона» перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против «Челси» проехалась по «Эйбару» (2:0).
Первый гол на 16-й минуте расписал Луис Суарес, который хитро обманул вратаря соперника Марко Дмитровича. Голевой пас Месси на уругвайца гениален.
Второй гол Жорди Альба забил уже под самый дедлайн матча – на 88-й минуте испанский защитник завершил контратаку, которую сам начал.
- «Барселона» идет на первом месте Ла Лиги с 62 очками и опережает «Атлетико» на 10 баллов (у мадридцев игра в запасе).
- «Эйбар» – седьмая команда чемпионата Испании, в активе которой 35 баллов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте