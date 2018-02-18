Солидные голы Луиса Суареса и Жорди Альбы «Эйбару», которые лучше не показывать защитникам «Челси»

«Барселона» перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против «Челси» проехалась по «Эйбару» (2:0).

Первый гол на 16-й минуте расписал Луис Суарес, который хитро обманул вратаря соперника Марко Дмитровича. Голевой пас Месси на уругвайца гениален.

Второй гол Жорди Альба забил уже под самый дедлайн матча – на 88-й минуте испанский защитник завершил контратаку, которую сам начал.

«Барселона» идет на первом месте Ла Лиги с 62 очками и опережает «Атлетико» на 10 баллов (у мадридцев игра в запасе).

«Эйбар» – седьмая команда чемпионата Испании, в активе которой 35 баллов.

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