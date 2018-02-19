«Реал» грохнул «Бетис» ценой Марсело. «Мадриду» пора забить на Примеру

Бывает, что припарки спасают безнадежных больных. Случается, что чудеса приходят и дарят веру в невозможное. «Реалу» в чемпионате Испании уже ничего не поможет, и пора это понять. Адекватные болельщики «галактикос» признали, что чемпионат закончился после разгромного поражения от «Барсы», одиозные – после влета «Вильярреалу», феноменальные глупцы верят до сих пор. Стоит ли?

Матч с «Бетисом» предвещал классический сценарий: уставший после ЛЧ суперклуб на классе размазывает оппонента и отправляется на физио- и любые другие возможные виды восстановительной терапии. Но нет. Быстрый гол Асенсио слегка повернул мироустройство и нарушил баланс.

После него севильцы раскрылись и заиграли. Настолько свежо и активно, что оборона «Реала» в буквальном смысле посыпалась. Сначала заднюю дернул Марсело (в Париже злорадно ухмыльнулись), испугавшийся нещадного прессинга Амата у углового флажка, потом начудил вышедший вместо него Эрнандес, который начисто уступил воздух Манди в моменте с первым голом. Дальше, как известно, больше. Фееричный Начо никак не помешал Хоакину отдать острый пас на Фирпо, а потом и вовсе помог последнему затолкать мяч в сетку.

«Бетис» в первом тайме загорелся так, что «Реал» тонул под бесконечными атаками бело-зеленых, продюссируемыми 36-летним Хоакином и Фирпо с Мороном, которых зимой подписали из академии. Такого сплава хватило ровно на половину матча, а потом случился необъяснимый провал.

Голы Рамоса часто становятся определяющими, но не настолько, что убивают умения и волю. В этот раз получилось именно так. «Бетис» мгновенно стал немощен, а «Реал» покуражился над слабым, но радости от этого нет никакой.

Во-первых, парни Зидана пропустили трижды, лишились из-за травмы Марсело и, кажется, Начо, который в конце матча увалился на газон с гримасой боли. Во-вторых, до «Барселоны» все еще 17 очков, которые даже с учетом возможной победы в отложенном матче не превратятся в нечто приличное. В-третьих, «ПСЖ» вряд ли совершит чудесный камбэк, а значит четвертьфинал Лиги чемпионов выглядит даже реальнее «Теслы» Илона Маска в космосе.

«Бетис» переиграл «Реал» на поле, но уступил на табло. Это еще один звоночек для Зидана, возвещающий о неладном пусть даже и во время вернувшейся беспроигрышной серии. Чемпионат для «галактикос» остается отягчающим обстоятельством, которое мешает возможными травмами, расхлябанностью, отсутствием мотивации и безысходностью. «Реал» спокойно докатит в четверке (вероятно, будет третьим), спровоцирует кучу разговоров о том, что Зизу не тот, а Перес основательно закупится, чтобы дать бой «Барселоне» в Примере, но будет это уже в следующем году.

«Бетис» – «Реал Мадрид» – 3:5

Таблица чемпионата Испании, где есть пропасть между кем-то и кем-то