Нападающий «Атлетико» Диего Коста: «Судьи ненавидят меня, и этого не изменить»

Диего Коста прокомментировал желтую карточку, которую получил за споры с судьей в матче против «Атлетика»:

«Вы знаете, почему так произошло. Судьи ненавидят меня, и этого не изменить. Судьи – не все, конечно – дают мне карточки за любую мелочь. Он хотел выдать мне предупреждение. Нет смысла это больше обсуждать», – приводит слова Косты AS.

На 36-й минуте матча Коста получил карточку за то, что оспаривал решение рефери об офсайде.

«Атлетико» одержал победу со счетом 2:0. Голы на счету Гамейро и Косты. Возможно, и в следующем матче Диего забьет.

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