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Ян Облак впустил в себя дух Мануэля Нойера и накрутил парочку баскских простофиль
Кипер набил еще миллиончик к своему ценнику.
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» выиграл у «Атлетика» из Бильбао – 2:0.
В одном из эпизодов голкипер хозяев Ян Облак пошел в дриблинг на двух игроков Бильбао и вышел победителем.
- Transfermarkt оценивает Облака в 50 млн евро.
- «Атлетико» идет на втором месте в Примере, «Атлетик» – на 14-м.
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