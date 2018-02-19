Ян Облак впустил в себя дух Мануэля Нойера и накрутил парочку баскских простофиль

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» выиграл у «Атлетика» из Бильбао – 2:0.

В одном из эпизодов голкипер хозяев Ян Облак пошел в дриблинг на двух игроков Бильбао и вышел победителем.

Transfermarkt оценивает Облака в 50 млн евро.

«Атлетико» идет на втором месте в Примере, «Атлетик» – на 14-м.

Самый спортивный телеграм