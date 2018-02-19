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Хоакин стал пятым по ассистам в Ла Лиге в XXI веке, Роналду – очень близко, Месси – вне зоны доступа
Криштиану вот-вот лишится четвертой строчки.
Капитан «Бетиса» Хоакин Санчес организовал первый гол в ворота «Реала» (3:5) и вышел на пятое место по голевым передачам в Ла Лиге в XXI веке.
На счету испанца стало 84 ассиста в чемпионате, и ему не хватает всего двух передач до Криштиану Роналду (86).
Следующие цели – Хави (94) и Дани Алвес (101), а вот лидер рейтинга Лионель Месси недосягаем – 148 голевых передач.
- Хоакин – обладатель двух Кубков Испании с «Бетисом» (2004/05) и «Валенсией» (2007/08).
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