UOL Esporte: «Барселона» купит Артура Мело и оставит его в «Гремио» еще на годик

«Барселона» договорилась с «Гремио» о покупке полузащитника Артура Мело. 19 февраля в Бразилии прошла встреча бизнесмена Андре Кури, спортивного директора «Барсы» Роберта Фернандеса и агента футболиста Жорже Машадо.

«Барселона» заплатит за Артура 30 миллионов евро. Сумма вырастет на 10 миллионов евро в случае определенного числа матчей, которые 21-летний бразилец проведет в Каталонии, и при подписании нового контракта с «Барсой».

Полузащитник останется в «Гремио» до 2019 года. Окончательный ответ представители «Гремио» дадут 20 февраля. Как пишет UOL Esporte, «Барселона» согласна на условия бразильского клуба, осталось уладить медицинские и юридические формальности.

Из-за травмы левой лодыжки Артур Мело не провел в 2018 году ни одного матча.

Летом спортивный директор «Барсы» Роберт Фернандес попал на одно фото с Артуром во время переговоров, футболист надевал майку каталонцев.

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