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Филиппе Коутиньо стал жертвой дважды за сутки: его машину отправили на штрафстоянку, а дом обокрали

Коутиньо стал жертвой дважды за сутки: его машину отправили на штрафстоянку, а дом обокрали
Eurosport

1 час назад

Худший понедельник в жизни бразильца.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо дважды за сутки сильно расстроился во время пребывания в Каталонии.

По информации Football Espana, днем в понедельник принадлежащий бразильцу автомобиль Audi был направлен спецслужбами на штрафстоянку. После случившегося Коутиньо уехал с семьей на ужин, но по возвращении обнаружил, что его дом ограбили. Футболист написал заявление в полицию.

  • На счету Коутиньо 7 матчей и 1 гол в составе «Барселоны».
  • Полузащитник не поехал с каталонцами на матч 1/8 Лиги чемпионов против «Челси» из-за того, что не может быть заигран в турнире за два клуба.

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