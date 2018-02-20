Филиппе Коутиньо стал жертвой дважды за сутки: его машину отправили на штрафстоянку, а дом обокрали

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо дважды за сутки сильно расстроился во время пребывания в Каталонии.

По информации Football Espana, днем в понедельник принадлежащий бразильцу автомобиль Audi был направлен спецслужбами на штрафстоянку. После случившегося Коутиньо уехал с семьей на ужин, но по возвращении обнаружил, что его дом ограбили. Футболист написал заявление в полицию.

На счету Коутиньо 7 матчей и 1 гол в составе «Барселоны».

Полузащитник не поехал с каталонцами на матч 1/8 Лиги чемпионов против «Челси» из-за того, что не может быть заигран в турнире за два клуба.

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