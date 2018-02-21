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Копы арестовали защитника «Вильярреала» в третий раз за сезон. Столько же он выходил в старте

Копы арестовали защитника «Вильярреала» в третий раз за сезон. Столько же он выходил в старте
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Рубен Семеду играет на два фронта.

Защитника «Вильярреала» Рубена Семеду арестовали за разбойное нападение на мужика.

Потерпевший сообщил, что Семеду с двумя приятелями избили его, связали и спрятали в некоем доме в Валенсии. Затем футболист будто бы вытащил ключи из кармана дядьки и ограбил его квартиру. Когда потерпевший заявил в полицию, Семеду сразу арестовали.

Это уже третий раз за четыре месяца, когда португалец влипает в криминал. Семеду в ноябре 2017 года приезжал в бордель на своем авто, после чего угрожал сотрудникам заведения пистолетом. Полиция допросила защитника, но не определила по камерам наблюдения, был ли это настоящий пистолет. Его несколько часов продержали в участке и отпустили.

В том же месяце Рубен в драке разбил стеклянную бутылку о голову соперника по кулачному бою.

  • В чемпионате Испании-2017/18 Семеду сыграл пять матчей и три раза вышел в старте. Ему осталось еще два ареста до полного совпадения статистики.
  • Футболист сборной Португалии перешел в «Вильярреал» летом 2017 года из «Спортинга» за 14 миллионов евро.

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