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«Он единственный, кто отказал «Реалу». Кем Флорентино Перес мечтает заменить Зинедина Зидана

«Он единственный, кто отказал «Реалу». Кем Перес мечтает заменить Зидана
Павел Городницкий

46 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Самая безответная любовь на свете.

В июне 2003 года Флорентино Перес внезапно заболел интеллектуально-мнестическим расстройством: никто до сих пор не понимает, какого дьявола президент «Мадрида» прогнал Висенте дель Боске, скромного усача, выигравшего для клуба две Лиги чемпионов за три года. Скорее всего, у Фло был масштабный, но утопический план – босс «Реала» вдохновился игрой и философией «Арсенала» и собрался выманить из Лондона Венгера.

Агенты, помогавшие Пересу вести диалог с Арсеном, спустя годы раскололись и восстановили ход событий. Оказалось, что Флорентино уламывал француза на переезд в Мадрид аж с 2001 года. Вялые переговоры длились больше двух сезонов, а потом вошли в решающую стадию – властелин «бланкос» встретился с Венгером всего через сутки после увольнения Дель Боске.

Они пообщались, но беседа получилась однообразной, потому что Перес повторял одни и те же тезисы: «Мы купим тебе Виейра, купим тебе любого игрока, какого попросишь». Казалось, Флорентино был готов прямо в отеле раскрыть дипломат и завалить Арсена купюрами, но коуч «Арсенала» не соблазнился на мадридские богатства. «У меня контракт, я его уважаю. А еще люблю работать с молодежью», – отказ вышел вежливым, но твердым.

Арсен Венгер и Тони Адамс

В тот раз Венгер откровенно разбомбил Переса: он не просто слился, показав, что деньги решают не все, но и соорудил Непобедимых. Легко представить, как бесился Фло весной 2004 года – пока его «Реал» падал на четвертое место в Ла Лиге, шикарный «Арсенал» размазывал соперников в АПЛ, выдавая шоу в каждом туре.

Оставшись без Венгера, Перес поплыл: никчемные тренеры, которых истерично назначал Фло, сгорали в «Реале» быстрее, чем сториз в инстаграме. Так бизнесмен закономерно довел себя до отставки – она случилась зимой 2006-го, после очередного вылета «Мадрида» из ЛЧ.

Спустя три года отдохнувший Перес ворвался на президентские выборы и вернул пост. Как ни странно, глобальный план остался прежним – любой ценой украсть у «Арсенала» Венгера. Свидания в отелях стали фактурнее: «канониры» забыли о трофеях и люто экономили (трансферный бюджет – до 20 млн евро на окно), поэтому Флорентино чувствовал, что инициатива в его руках.

Венгеру было адски сложно, но он опять сказал «нет» – француз слишком уважал руководство и действующий контракт. «Арсен – единственный, кто отказал «Реалу», – признавался позже агент Марк Роджер, который склеивал роман француза с «Мадридом» еще в 2003-м. Сейчас уже можно констатировать: Венгер официально опрокинул «королевский клуб» как минимум дважды.

Арсен Венгер (Арсенал)

Есть легенда, что после второго игнора несчастный Перес специально искал тренера, максимально похожего на Арсена. У него отчасти получилось. Мануэль Пеллегрини – бюджетная версия француза: тоже высокий, седой, спокойный и неконфликтный коуч с явно атакующей философией. Впрочем, он устроил бы Флорентино только при условии побед во всех турнирах, но Ману не вывез.

Дальше все было еще веселее.

2013 год, Моуринью – аут, в Англии написали, что Перес договаривался с Арсеном, но в итоге «Мадрид» назначил Анчелотти – неизвестно, почему, но, вероятно, Венгер опять слился.

2016 год, Бенитес – пошел вон, Зидан – и.о., Перес уже подготовил мощнейшее предложение для Венгера, но Зизу вдруг выиграл ЛЧ и заслужил полноценный контракт.

Последний полуинсайд по Арсену и «Реалу» в апреле 2017-го запустила AS: испанцы написали, что Перес назначит француза, если Зидан упустит Ла Лигу. Проверить, сколько процентов правды в той новости, уже нереально: Зинедин обеспечил «Мадриду» самый успешный год в клубной истории. Но Перес не удержался и все равно встретился с любимым другом в июне 2017 года – они пообедали, и Венгер рассказал Флорентино, что Бельерин не перейдет в «Барсу». Само собой, президент вышел из ресторана с очень довольным лицом.

Флорентино Перес

На днях Арсен сообщил, что не бросил «Арсенал» и отказал лучшим клубам мира, потому что уважает договоренности. Слова Венгера можно интерпретировать по-разному: то ли он выгораживает себя перед болельщиками («вы хотите, чтобы я ушел, но где вы были, когда мне давали кучу кэша, а я оставался?»), то ли француз сожалеет, что на определенном этапе карьеры (например, девять лет назад) не повелся на уговоры Переса и продолжил барахтанье в АПЛ.

В любом случае, все идет к тому, что Флорентино еще раз попытается завербовать Арсена, очередной контракт которого истекает в 2019 году. Если Зидан не стабилизирует игру и не выведет результаты на уровень-2016/17, Венгеру на 70-летие достанется некислый подарочный набор: убийственный состав, преданный президент, крутая академия и жирный трансферный бюджет.

Нужно быть очень дерзким мужчиной, чтобы продинамить и этот оффер – фактически, последний шанс завершить карьеру достойно, а не в Лиге Европы. Но никто не удивится, когда Арсен опять завернет Переса – наверное, мудрый француз уже давно понял, что с Флорентино приятнее дружить, а не работать.

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