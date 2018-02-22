«Он единственный, кто отказал «Реалу». Кем Флорентино Перес мечтает заменить Зинедина Зидана

В июне 2003 года Флорентино Перес внезапно заболел интеллектуально-мнестическим расстройством: никто до сих пор не понимает, какого дьявола президент «Мадрида» прогнал Висенте дель Боске, скромного усача, выигравшего для клуба две Лиги чемпионов за три года. Скорее всего, у Фло был масштабный, но утопический план – босс «Реала» вдохновился игрой и философией «Арсенала» и собрался выманить из Лондона Венгера.

Агенты, помогавшие Пересу вести диалог с Арсеном, спустя годы раскололись и восстановили ход событий. Оказалось, что Флорентино уламывал француза на переезд в Мадрид аж с 2001 года. Вялые переговоры длились больше двух сезонов, а потом вошли в решающую стадию – властелин «бланкос» встретился с Венгером всего через сутки после увольнения Дель Боске.

Они пообщались, но беседа получилась однообразной, потому что Перес повторял одни и те же тезисы: «Мы купим тебе Виейра, купим тебе любого игрока, какого попросишь». Казалось, Флорентино был готов прямо в отеле раскрыть дипломат и завалить Арсена купюрами, но коуч «Арсенала» не соблазнился на мадридские богатства. «У меня контракт, я его уважаю. А еще люблю работать с молодежью», – отказ вышел вежливым, но твердым.

В тот раз Венгер откровенно разбомбил Переса: он не просто слился, показав, что деньги решают не все, но и соорудил Непобедимых. Легко представить, как бесился Фло весной 2004 года – пока его «Реал» падал на четвертое место в Ла Лиге, шикарный «Арсенал» размазывал соперников в АПЛ, выдавая шоу в каждом туре.

Оставшись без Венгера, Перес поплыл: никчемные тренеры, которых истерично назначал Фло, сгорали в «Реале» быстрее, чем сториз в инстаграме. Так бизнесмен закономерно довел себя до отставки – она случилась зимой 2006-го, после очередного вылета «Мадрида» из ЛЧ.

Спустя три года отдохнувший Перес ворвался на президентские выборы и вернул пост. Как ни странно, глобальный план остался прежним – любой ценой украсть у «Арсенала» Венгера. Свидания в отелях стали фактурнее: «канониры» забыли о трофеях и люто экономили (трансферный бюджет – до 20 млн евро на окно), поэтому Флорентино чувствовал, что инициатива в его руках.

Венгеру было адски сложно, но он опять сказал «нет» – француз слишком уважал руководство и действующий контракт. «Арсен – единственный, кто отказал «Реалу», – признавался позже агент Марк Роджер, который склеивал роман француза с «Мадридом» еще в 2003-м. Сейчас уже можно констатировать: Венгер официально опрокинул «королевский клуб» как минимум дважды.

Есть легенда, что после второго игнора несчастный Перес специально искал тренера, максимально похожего на Арсена. У него отчасти получилось. Мануэль Пеллегрини – бюджетная версия француза: тоже высокий, седой, спокойный и неконфликтный коуч с явно атакующей философией. Впрочем, он устроил бы Флорентино только при условии побед во всех турнирах, но Ману не вывез.

Дальше все было еще веселее.

2013 год, Моуринью – аут, в Англии написали, что Перес договаривался с Арсеном, но в итоге «Мадрид» назначил Анчелотти – неизвестно, почему, но, вероятно, Венгер опять слился.

2016 год, Бенитес – пошел вон, Зидан – и.о., Перес уже подготовил мощнейшее предложение для Венгера, но Зизу вдруг выиграл ЛЧ и заслужил полноценный контракт.

Последний полуинсайд по Арсену и «Реалу» в апреле 2017-го запустила AS: испанцы написали, что Перес назначит француза, если Зидан упустит Ла Лигу. Проверить, сколько процентов правды в той новости, уже нереально: Зинедин обеспечил «Мадриду» самый успешный год в клубной истории. Но Перес не удержался и все равно встретился с любимым другом в июне 2017 года – они пообедали, и Венгер рассказал Флорентино, что Бельерин не перейдет в «Барсу». Само собой, президент вышел из ресторана с очень довольным лицом.

На днях Арсен сообщил, что не бросил «Арсенал» и отказал лучшим клубам мира, потому что уважает договоренности. Слова Венгера можно интерпретировать по-разному: то ли он выгораживает себя перед болельщиками («вы хотите, чтобы я ушел, но где вы были, когда мне давали кучу кэша, а я оставался?»), то ли француз сожалеет, что на определенном этапе карьеры (например, девять лет назад) не повелся на уговоры Переса и продолжил барахтанье в АПЛ.

В любом случае, все идет к тому, что Флорентино еще раз попытается завербовать Арсена, очередной контракт которого истекает в 2019 году. Если Зидан не стабилизирует игру и не выведет результаты на уровень-2016/17, Венгеру на 70-летие достанется некислый подарочный набор: убийственный состав, преданный президент, крутая академия и жирный трансферный бюджет.

Нужно быть очень дерзким мужчиной, чтобы продинамить и этот оффер – фактически, последний шанс завершить карьеру достойно, а не в Лиге Европы. Но никто не удивится, когда Арсен опять завернет Переса – наверное, мудрый француз уже давно понял, что с Флорентино приятнее дружить, а не работать.

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