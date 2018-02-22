«Барселона» продлила контракт с Роберто до 2022 года в январе, а потом сделала это еще раз в феврале

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлил соглашение с каталонским клубом.

«Всегда хотел быть здесь. Я – фанат сине-гранатовых с детства. Я в «Барселоне» с 12 лет, моя цель – остаться здесь как можно дольше», – признался 26-летний футболист.

«Играть с Месси по-настоящему просто, потому что он все делает проще. Лео – лучший футболист мира, рядом с ним мы все становится лучше», – продолжил каталонец.

«Серхи – игрок, которого мы получили на будущее, – сказал президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу. – Благодарны ему за ценности, которые он представляет. Роберто – ключевая составляющая клуба и часть исторического цикла».

Впервые боссы каталонцев объявили о продлении контракта с защитником 19 января.

Серхи Роберто дебютировал в «Барселоне» в сезоне-2010/11, освоился в основе в сезоне-2013/14 и стал игроком стартового состава в 2015-м.

Испанские медиа называли сумму отступных за Роберто в 500 миллионов евро.

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