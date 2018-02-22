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Защитника «Вильярреала» подозревают в покушении на убийство. Его вывели из зала суда в наручниках
Отличное усиление для тюремной команды.
Защитник сборной Португалии и «Вильярреала» Рубен Семеду, видимо, получит реальный арест.
Суд испанского города Лирии заслушал его дело – футболиста подозревают в нападении, грабеже, незаконном лишении свободы, хранении огнестрельного оружия.
Власти утверждают, что Семеду с двумя приятелями ограбили квартиру незнакомца и удерживали его в заложниках. Агенты Рубена сообщили, что футболист отрицает свою вину в преступлении.
- Португалец попал в полицию третий раз за сезон. В стартовом составе «желтой субмарине» в Примере он провел столько же матчей.
- Семеду перешел в «Вильярреал» из «Спортинга» летом и получает по 1,3 миллиона евро чистыми в сезон.
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