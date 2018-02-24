Паулиньо играет без отпусков. За последний год он сыграл 73 матча

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо не уходил в отпуск с 22 февраля 2017 года. Именно тогда начался прошлый чемпионат Китая, в котором бразилец принимал участие в составе «Гуанчжоу Эвергранд».

Летом 2017 года Паулиньо перешел в «Барселону» и сразу начал подготовку к новому сезону в составе испанского гранда. Всего с 22 февраля прошлого года полузащитник без передышки отыграл 73 матча.

Статистика Паулиньо в Примере-2017/18 – 23 матча, 8 голов, 2 ассиста.

«Барселона» занимает в Примере первое место и опережает «Реал» на 14 очков.

Самый спортивный телеграм