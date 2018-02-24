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Паулиньо играет без отпусков. За последний год он сыграл 73 матча

Паулиньо играет без отпусков. За последний год он сыграл 73 матча
Eurosport

59 мин. назад

Бразилец долбит на максималках.

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо не уходил в отпуск с 22 февраля 2017 года. Именно тогда начался прошлый чемпионат Китая, в котором бразилец принимал участие в составе «Гуанчжоу Эвергранд».

Летом 2017 года Паулиньо перешел в «Барселону» и сразу начал подготовку к новому сезону в составе испанского гранда. Всего с 22 февраля прошлого года полузащитник без передышки отыграл 73 матча.

  • Статистика Паулиньо в Примере-2017/18 – 23 матча, 8 голов, 2 ассиста.
  • «Барселона» занимает в Примере первое место и опережает «Реал» на 14 очков.

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