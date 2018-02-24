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Паулиньо играет без отпусков. За последний год он сыграл 73 матча
Бразилец долбит на максималках.
Полузащитник «Барселоны» Паулиньо не уходил в отпуск с 22 февраля 2017 года. Именно тогда начался прошлый чемпионат Китая, в котором бразилец принимал участие в составе «Гуанчжоу Эвергранд».
Летом 2017 года Паулиньо перешел в «Барселону» и сразу начал подготовку к новому сезону в составе испанского гранда. Всего с 22 февраля прошлого года полузащитник без передышки отыграл 73 матча.
- Статистика Паулиньо в Примере-2017/18 – 23 матча, 8 голов, 2 ассиста.
- «Барселона» занимает в Примере первое место и опережает «Реал» на 14 очков.
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