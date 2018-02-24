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4 кровавых удара, которым Роналду, Бэйл и Бензема казнили «Алавес». Есть даже ассист пяткой

4 кровавых удара, которым Роналду, Бэйл и Бензема казнили «Алавес». Есть даже ассист пяткой
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

BBC вернулись.

«Реал» уверенно расправился с «Алавесом» в матче 25-го тура чемпионата Испании – 4:0.

Первого гола пришлось ждать до конца первого тайма. Карим Бензема наконец сыграл красиво и эффективно – отпасовал Криштиану Роналду, а уж португалец сделал свою работу.

Едва гости вышли из раздевалки, как подарили мяч Бензема. Француз отправил в проход Гарета Бэйла, который расстрелял ворота «Алавеса» ударом в ближний угол.

На 61-й минуте Роналду получил пас под удар от Лукаса Васкеса и довел счет до крупного.

На 89-й минуте Бэйл вернул Бензема должок. Валлиец заработал 11-метровый, а главный неудачник сезона забил хотя бы так.

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