4 кровавых удара, которым Роналду, Бэйл и Бензема казнили «Алавес». Есть даже ассист пяткой

«Реал» уверенно расправился с «Алавесом» в матче 25-го тура чемпионата Испании – 4:0.

Первого гола пришлось ждать до конца первого тайма. Карим Бензема наконец сыграл красиво и эффективно – отпасовал Криштиану Роналду, а уж португалец сделал свою работу.

Едва гости вышли из раздевалки, как подарили мяч Бензема. Француз отправил в проход Гарета Бэйла, который расстрелял ворота «Алавеса» ударом в ближний угол.

На 61-й минуте Роналду получил пас под удар от Лукаса Васкеса и довел счет до крупного.

На 89-й минуте Бэйл вернул Бензема должок. Валлиец заработал 11-метровый, а главный неудачник сезона забил хотя бы так.

У Роналду уже 14 мячей в 20 матчах чемпионата Испании. Здесь можно зарядить на лучшего бомбардира Примеры.

«Реал» отстает на 11 очков от «Барселоны» и на 4 – от «Атлетико».

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