Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема забили в одном матче впервые с 16 апреля 2016-го

24 февраля «Реал» расправился с «Алавесом» (4:0). Матч оказался примечательным: впервые с 16 апреля 2016 года в одной игре забили и Криштиану Роналду (дважды), и Гарет Бэйл, и Карим Бензема.

Нового отжига ВВС «Реал» ждал 110 официальных матчей.

Бензема организовал по мячу Бэйла и Роналду, а те отдали ему должок в конце встречи. Гарет заработал пенальти на 88-й минуте, а Криштиану пожертвовал 50-м хет-триком в карьере и уступил удар Кариму.

В сезоне-2017/18 Роналду забил 28 мячей, Бэйл – 10, Бензема – 8.

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