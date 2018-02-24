Зидан весь вечер хвалил Роналду: Криш мог оформить 50-й хет-трик, но отдал пенальти Бензема

Криштиану Роналду мог оформить 50-й хет-трик в карьере на последних минутах встречи с «Алавесом», но уступил пенальти проваливающему сезон Кариму Бензема.

Этот жест впечатлил Зизу: он трижды похвалил португальца за одну пресс-конференцию.

«Я рад поступку Криштиану. Он показывает, что футбол – командная игра. У Криштиану отличные отношения с Бензема. Карим заслужил этот гол, ведь он провел очень хороший матч», – сказал Зидан.

Следом француза попросили оценить игру Бензема, но Зидан и тут перевел разговор в нужное русло:

«На Кариме висит огромное давление, но он сыграл очень хорошо. Я доволен его игрой и голом. Это был отличный жест со стороны Криштиану».

Обсуждение атмосферы в раздевалке свелось к той же теме.

«Самое главное – атмосфера в раздевалке. Мы прошли через сложный период, но команда сильна. И этот прекрасный поступок Криштиану с Бензема говорит о положительной энергетике», – цитирует Зизу Marca.

«Реал» победил 4:0. Впервые с 16 апреля 2016 года в одном матче забили и Роналду, и Бензема, и Гарет Бэйл.

Карим забил четвертый гол в 19 матчах Ла Лиги. Здесь можно ставить на его чудеса.

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