Первый гол Коутиньо на «Камп Ноу» и еще 5 фактов издевательской победы «Барселоны»

Первый хет-трик Суареса в сезоне

Статистика, где количество матчей превышает количество голов для такого форварда, как Суарес – отвратительна. Зрители привыкли к тому, что Луис с поля без гола не уходит, но в этом сезоне Луис больше напоминает Птаху: панчи есть, но результат не впечатляет.

В матче с «Жироной» Суарес, наконец, напомнил, что он топ и внес в ворота гостей 3 мяча, при этом еще и отдал два ассиста. Теперь уругвайцу главное не забыть, как он это сделал, и повторить это в матче с «Челси», например.

«Барса» впервые за 6 матчей забила больше двух

В феврале «Барселона» показывает удивительно унылую игру, несмотря на то, что за эти 6 матчей лишь «Челси» и «Валенсию» можно назвать сильными клубами, последних и то с натяжкой. 1:1 с «Эспаньолом», 0:0 с «Хетафе» - это скорее результаты пермского «Амкара», а не лучшей команды в Ла Лиге.

Видимо, «Барса» очень долго копила энергию в себе и, как 14-летний подросток, оторвалась на самых близких – на каталонцах. В итоге сине-гранатовые забили столько же, сколько наколотили за последние 5 встреч – 6 мячей.

«Барселона» в матче с «Жироной»Getty Images

Наконец-то отличились Коутиньо и Дембеле

Пока два таланта вообще не оправдывают денег, которые в них вложили. Коутиньо на поле очень похож на Жулика из «Даши-путешественницы»: его тоже постоянно приходится искать. Дембеле сыграл всего 6 матчей, а в январе получил очередную травму и на месяц выпал из футбола.

С «Жироной» оба игрока решили порезвиться: Коутиньо отдал голевую и сделал то, что обычно исполнял в «Ливерпуле» – фантастически пробил издали. Дембеле отдал ассист на Суареса и во втором тайме напоминал, если не Неймара, то хотя бы самого себя в «Боруссии».

От этих двоих ждут большего, и матч с «Жироной» показал, что, по крайней мере, половина из 200 миллионов вряд ли потрачена впустую.

Травмы Семедо и Пике

Во втором тайме Понс шипами проверил прочность колена Пике, после чего Жерар пару минут лежал на газоне. Несмотря на то, что испанец продолжил игру, боли в правом колене не дали Пике доиграть матч до конца. После игры Вальверде успокоил болельщиков «Барсы», сказав, что ничего серьезного у Пике не обнаружили.

Семедо же, скорее всего, вылетел минимум на месяц. После рывка от Маффео по левому флангу Семедо упал и схватился за заднюю поверхность бедра. В воскресенье португалец пройдет обследование.

Нелсон СемедуSID

Месси огорчил 36-ую команду Ла Лиги

Месси установил рекорд, забив 36-ой команде в испанском чемпионате. И это не автогол «Барсе». Для «Жироны» это дебютный сезон в Ла Лиге, поэтому с «Барселоной» они встречались впервые – в Кубке тоже как-то не сложилось.

На второй строчке, кстати, расположился Ариц Адурис, который забил 35 командам Ла Лиги.

«Барселона» не проигрывает уже 32 матча в чемпионате

Несмотря на февральский спад, «Барселона» все равно сметает всех на своем пути. Очевидно, что никто уже не помешает каталонцам в борьбе за титул, поэтому теперь основная задача в чемпионате: побить рекорд «Сосьедада» по количеству матчей без поражений – 38. Для «Барселоны» это супермотивация, а для Вальверде – отличная возможность вписать свое имя в историю клуба.