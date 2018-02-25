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«Реал» и «Барса» сравнялись по разнице голов после 2787 матчей в Ла Лиге

«Реал» и «Барса» сравнялись по разнице голов после 2787 матчей в Ла Лиге
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Лучшие клубы Испании продолжают выяснение отношений.

После вчерашних побед «Барселоны» и «Реала» в чемпионате Испании два гранда имеют одинаковую плюсовую разницу забитых и пропущенных мячей – +2842.

За всю историю Ла Лиги команды провели по 2787 игр, в которых «Реал» забил 6009 голов и пропустил 3167 (+2842), а «Барса» забила 5968 голов и пропустила 3126 (+2842).

  • В 25-м туре Примеры «Реал» разгромил «Алавес» (4:0), «Барса» – «Жирону» (6:1).
  • В турнирной таблице сезона-2017/18 первое место занимает «Барселона». «Реал» отстает от каталонцев на 14 очков.
  • Поставить на матчи с участием двух лучших команд мира можно тут. Если вы, конечно, хотите догнать их по богатству и популярности.

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