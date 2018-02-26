Getty Images

Кипер «Валенсии» валялся спиной к бьющему и все равно отбил мяч локтем. Бобровский, перелогинься

Кипер «Валенсии» валялся спиной к бьющему и все равно отбил мяч локтем. Бобровский, перелогинься
Eurosport

44 мин. назад

Нето всемогущий.

В 25-м туре чемпионата Испании «Валенсия» победила на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Одним из героев встречи стал вратарь «летучих мышек» Нето.

В конце встречи 28-летний бразилец совершил двойной сэйв после розыгрыша стандарта и не позволил баскам сравнять счет.

Нето перешел в «Валенсию» летом прошлого года из «Ювентуса», где он за два сезона сыграл 11 матчей.

  • «Валенсия» заплатила туринцам за трансфер бразильца 1 миллион евро.
  • В 2012-м Нето выиграл серебряные медали Олимпиады в Лондоне.

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Деньги Олимпиады. На чем корейцы подняли кэш в Пхёнчхане

02:20
Популярные видео
Все медали последнего дня ОИ в Пхёнчхане
3 851 просмотров15 ч
«Бьянконери» никогда не купят футболиста импульсивно». 5 самых расчетливых трансферов «Ювентуса»
6 364 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться