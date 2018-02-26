Кипер «Валенсии» валялся спиной к бьющему и все равно отбил мяч локтем. Бобровский, перелогинься

В 25-м туре чемпионата Испании «Валенсия» победила на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Одним из героев встречи стал вратарь «летучих мышек» Нето.

В конце встречи 28-летний бразилец совершил двойной сэйв после розыгрыша стандарта и не позволил баскам сравнять счет.

Нето перешел в «Валенсию» летом прошлого года из «Ювентуса», где он за два сезона сыграл 11 матчей.

«Валенсия» заплатила туринцам за трансфер бразильца 1 миллион евро.

В 2012-м Нето выиграл серебряные медали Олимпиады в Лондоне.

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