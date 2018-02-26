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Диего Коста гениально симулировал страшный удар по лицу, но сам же схлопотал желтую

Коста гениально симулировал страшный удар по лицу, но сам же схлопотал желтую
Eurosport

15 мин. назад

Игрок, идеально вписывающийся в парадигму Симеоне: результат нужно добывать любой ценой.

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде разгромил «Севилью» – 5:2.

Форвард мадридцев Диего Коста еще при счете 0:0 пытался развести игроков «Севильи» на желтую: в одном из эпизодов он спровоцировал соперника и симулировал удар по лицу, но арбитр четко разобрался в эпизоде и выписал форварду горчичник.

  • «Атлетико» занимает вторую строчку в Примере, отставание от «Барселоны» – 7 очков.
  • Коста забил 3 гола и оформил 2 ассиста в чемпионате Испании, заработав при этом 2 желтые карточки и 1 удаление.

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