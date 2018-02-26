Диего Коста гениально симулировал страшный удар по лицу, но сам же схлопотал желтую

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде разгромил «Севилью» – 5:2.

Форвард мадридцев Диего Коста еще при счете 0:0 пытался развести игроков «Севильи» на желтую: в одном из эпизодов он спровоцировал соперника и симулировал удар по лицу, но арбитр четко разобрался в эпизоде и выписал форварду горчичник.

«Атлетико» занимает вторую строчку в Примере, отставание от «Барселоны» – 7 очков.

Коста забил 3 гола и оформил 2 ассиста в чемпионате Испании, заработав при этом 2 желтые карточки и 1 удаление.

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