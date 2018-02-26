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«Атлетико» продал Янника Карраско и Николаса Гайтана в Китай

«Атлетико» продал Карраско и Гайтана в Китай
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Игроков приобрел «Далянь Ифан».

Мадридский «Атлетико» официально подтвердил переход полузащитника Николаса Гайтана и форварда Янника Карраско в китайский клуб «Далянь Ифан».

О суммах сделок и деталях контрактов игроков неизвестно, но Transfermarkt сообщает, что за Гайтана «Атлетико» выручил 18 млн евро, за Карраско – 30 млн евро.

  • Гайтан сыграл в 13 матчах сезона-2017/18 и не отметился результативными действиями.
  • На счету Карраско 4 гола и 7 ассистов в 28 играх.

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