Криштиану Роналду: «Я выиграл так много трофеев, что больше ни о чем не мечтаю»

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью бразильскому YouTube-каналу Desimpedidos поделился мыслями о карьере.

«Я выиграл так много прекрасных кубков, что больше ни о чем не мечтаю. Конечно, если ты спросишь меня, хочу ли я выигрывать еще, то я назову чемпионат мира в качестве главной цели. Но, если бы мне пришлось завершить карьеру сейчас, я был бы очень-очень горд и счастлив. Я никогда не думал, что моя карьера будет такой замечательной», – сказал Роналду.

«Я знал, что был особенным ребенком, потому что в школе я делал вещи, которые были недоступны моим одноклассникам», – добавил он.

Делай ставки и больше не завидуй Криштиану.

«Реал» занимает третье место в Примере и отстает от «Барселоны» на 14 очков.

Статистика Роналду в Примере-2017/18 – 14 голов и 7 ассистов.

Будь в контакте со спортом