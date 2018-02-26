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Криштиану Роналду: «Я выиграл так много трофеев, что больше ни о чем не мечтаю»

Роналду: «Я выиграл так много трофеев, что больше ни о чем не мечтаю»
Eurosport

1 час назадОбновлено 7 мин. назад

Португальский страйкер начал подводить итоги карьеры.

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью бразильскому YouTube-каналу Desimpedidos поделился мыслями о карьере.

«Я выиграл так много прекрасных кубков, что больше ни о чем не мечтаю. Конечно, если ты спросишь меня, хочу ли я выигрывать еще, то я назову чемпионат мира в качестве главной цели. Но, если бы мне пришлось завершить карьеру сейчас, я был бы очень-очень горд и счастлив. Я никогда не думал, что моя карьера будет такой замечательной», – сказал Роналду.

«Я знал, что был особенным ребенком, потому что в школе я делал вещи, которые были недоступны моим одноклассникам», – добавил он.

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