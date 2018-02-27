15-летний пацан, спасший 20 одноклассников от флоридского стрелка, занимался в лагере «Барселоны»

14 февраля в американском Паркленде, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас. Нападение стало одним из самых масштабных в истории США – пострадали 17 человек.

Могло быть и больше, если бы один из учеников школы, 15-летний венесуэлец Энтони Борхес, не подпер дверь в класс своим телом. Убийца Николас Круз изрешетил из винтовки тело парня, но так и не проник в помещение. Стрелок арестован и ему грозит пожизненное заключение.

По информации Mundo Deportivo, в прошлом году Борхес занимался в лагере «Барселоны» во Флориде, и после трагедии руководство каталонского клуба выразило поддержку парню, который выжил, несмотря на пять огнестрельных ранений. Пули попали в обе ноги, раздробив левое бедро, а одна из них прошла навылет сквозь спину.

Вице-президент «Барселоны» Манель Арройо пообещал Борхесу помочь материально и пригласил его на «Камп Ноу» после выздоровления.

Сейчас Энтони, перенесший несколько операций, находится в стабильном состоянии.

Родители героя собирают средства на реабилитацию сына с помощью портала GoFundMe. В настоящее время сумма пожертвований на лечение героя составляет 339 тысяч долларов.

Фото: www.fcbescolaflorida.com

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