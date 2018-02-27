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Глава Ла Лиги: «Накажем Луиса Суареса за намеренную попытку получить желтую карточку»

Глава Ла Лиги: «Накажем Суареса за намеренную попытку получить желтую карточку»
Eurosport

49 мин. назад

Читерские ходы больше не пройдут.

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Жирону» – 6:1.

В конце игры форвард «Барсы» Луис Суарес предпринял несколько попыток получить желтую карточку, чтобы пропустить матч с «Лас-Пальмасом» и обнулиться перед встречей с «Атлетико». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что такое поведение недопустимо.

«Луис Суарес должен быть наказан за намеренное желание получить желтую карточку. Если бы он получил пятую карточку, он бы пропустил следующий матч и вернулся к более важному. Мы не хотим, чтобы подобные явления имели место в лиге», – цитирует Тебаса Football Espana.

  • «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, отрыв от «Реала» – 14 очков.
  • Суарес забил 20 голов и оформил 7 асситов в Примере-2017/18.

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