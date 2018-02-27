Гарет Бэйл повторил рекорд Бекхэма по количеству матчей в Примере среди британских игроков

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вышел на поле в игре 26-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Этот матч стал для Бэйла 116-м за «Реал» в рамках Примеры. По этому показателю валлиец догнал бывшего полузащитника мадридского клуба Дэвида Бекхэма.

Ни один британский футболист не имеет больше 116 игр в чемпионате Испании.

Статистика Бэйла в Примере-2017/18 – 7 голов и 3 ассиста в 15 матчах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме