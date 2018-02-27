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Гарет Бэйл повторил рекорд Бекхэма по количеству матчей в Примере среди британских игроков
Совсем скоро валлиец превзойдет англичанина.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вышел на поле в игре 26-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».
Этот матч стал для Бэйла 116-м за «Реал» в рамках Примеры. По этому показателю валлиец догнал бывшего полузащитника мадридского клуба Дэвида Бекхэма.
- Ни один британский футболист не имеет больше 116 игр в чемпионате Испании.
- Статистика Бэйла в Примере-2017/18 – 7 голов и 3 ассиста в 15 матчах.
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