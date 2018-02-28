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CCMA: «Барселона» уже договорилась о трансфере Антуана Гризманна

CCMA: «Барселона» уже договорилась о трансфере Гризманна
Eurosport

1 час назад

Нападение «Барсы» становится все шикарнее и шикарнее.

«Барселона» договорилась с «Атлетико» о трансфере форварда Антуана Гризманна, сообщает CCMA.

Француз перейдет в «Барселону» летом, сумма трансфера составит 100 миллионов евро. Гризманн является большим фанатом тренера «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде и каталонского клуба в целом.

  • 4 марта «Барселона» и «Атлетико» сыграют между собой в чемпионате Испании, а Гризманн, вероятно, в последний раз выйдет за мадридский клуб против Месси, Суареса и Коутиньо.
  • Статистика Антуана в Примере-2017/18 – 11 голов и 7 голевых передач в 22 матчах. Ничего так стата, но он ее может улучшить уже в выходные.

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