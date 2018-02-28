«Эспаньол» – самый дерзкий клуб Испании. Дернули «Барсу» в Кубке, а теперь прибили «Реал»

«Эспаньол» был вторым в серии мадридцев. Зинедину Зидану предстоят три матча за семь дней, каждый соперник по зубам и каждый не будет легким именно из-за календаря – так часто находить силы на невозбуждающие клубы безумно тяжело.

Зизу оставил в запасе Бензема и даже не включил в заявку Роналду. «Эспаньол» не побеждал «Реал» больше 10 лет, а забивал в последний раз в 2015-м. Да, за это время сменилось несколько команд, тренеров и систем, но каждая следующая игра усиливала обреченность каталонцев – какой смысл выходить на поле, если эти монстры все равно будут сильнее?

На старте матча «Мадрид» неплохо атаковал, хотя и получалось чуть-чуть сумбурно – Бэйл, Васкес, Иско и Асенсио никак не разбирались, кому идти в центр, кому во фланг, а кому чуть оттянуться, чтобы после финального свистка оттянулась вся команда. При этом феноменально несобранно действовала оборона «бланкос» – Начо и Варан пару раз напривозили на пропущенный мяч. «Реалу» повезло, что форварды каталонцев мазали по углам и не попадали в створ не в стопроцентных, но в очень выигрышных ситуациях.

Хуже защитников действовала бригада арбитров. Судья Санчес Мартинес дал желтую Бэйлу в конце первого тайма за явный фол, но до этого стыка была куча более жестких эпизодов, и рефери пропустил их. Жерар Морено провел чистый гол на 33-й минуте (окей, эпизод был сложным, с офсайдом была беда), но пенальти за руку Виктора Санчеса надо было ставить. Эти ошибки случились еще до перерыва, а после Санчес Мартинес долго не выдавал карточки, хотя игра катилась к мордобою и рестлингу, а положения вне игры фиксировали наугад, логики не было совершенно никакой.

«Мы хотим, чтобы нас приглашали на вечернику по выходным, а не превращаться в подружек невесты на свадьбе «Реала» и «Барсы», – говорил еще в октябре тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес. Он имел в виду, что его команда задолбалась играть по пятницам и в другие дни, когда все напиваются в барах, а не смотрят футбол. Пора вывести ее в свет софитов, а не прятать, как некрасивых родственников.

Второй тайм каталонцы начали вдохновенно, в первые пять минут «Мадрид» вжался к воротам и не знал, как спрятаться от Гарсии и Морено. До перерыва «Эспаньол» больше давил на левый фланг, где играл неопытный Хакими, а после врубил рок по самому центру штрафной. Надолго хозяев не хватило, но в дальнейшем им было очень комфортно играть. «Реал» отрубил прессинг и спокойно давал пространство соперникам на старте атак, защита «Эспаньола» спокойно начинала все новые и новые рывки.

У Зидана не было других идей: атакующая четверка менялась позициями, не сталкивалась лбами в нападении, но конкретно не строила, никакой химии между Васкесом, Иско, Бэйлом и Асенсио не возникало. С выходом Бензема лучше не стало – «Реал» потерял в движении и даже не доводил мяч до Карима. Камера к концу матча поймала недовольство француза – чем он поможет, если даже не получает передачи в нормальных позициях? Заступничество Роналду не пройдет, болельщики все равно вспомнят бессилие центрфорварда при навале.

«Мадрид» упустил момент, когда нужно было отводить мяч от своих ворот. «Эспаньол» сам действовал все активнее, причем тоже сделал это по переключению режимов, никакие замены Санчес Флореса не запустили такое вихревое нападение. Примерно с 85-й минуты форварды Гарсия и Морено будто прослушали экстренный курс от мотивационных коучей – резкий всплеск адреналина гнал их вперед, атаки рождались одна за другой. Эти двое, конечно, не стояли весь матч истуканами, но на финише рванули как лыжники в медальной разборке. Варан с Рамосом не справлялись с обоими, а на 93-й минуте низкий уровень защиты умножил бодрость страйкеров и превратился в гол.

«Эспаньол» стал единственным клубом в этом сезоне, кто обыграл и «Реал», и «Барселону». С сине-гранатовыми это не помогло – в Кубке на «Камп Ноу» зарешал Месси, а с мадридцами это может быть интересно. У Зидана вновь не сработала широкая ротация, все то, что сделало его королем в прошлом году. Дальше по плану «Хетафе» (на два места в таблице выше, чем «Эспаньол») и ответка с «ПСЖ». Может быть, теперь коуч мадридцев задумается об усеченном ростере.

«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид) – 1:0

Таблица чемпионата Испании, в которой можно посмотреть, сколько уже проигрывает «Реал»

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