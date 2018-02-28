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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино: «Лионель Месси? Диего Марадона – лучший»

Почеттино: «Месси? Марадона – лучший»
Eurosport

59 мин. назад

Вердикт обжалованию не подлежит.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не колебался при выборе между двумя легендарными соотечественниками.

«Месси? Марадона – лучший», – сказал на пресс-конференции Почеттино, слова которого приводит Marca.

  • Марадона привел Аргентину к золоту ЧМ-1986, а спустя 4 года довел ее до финала. Оба раза аргентинцам противостояла Германия.
  • Месси выполнил лишь вторую часть достижений Марадоны – проиграл немцам в финале ЧМ-2014.
  • Лео – пятикратный обладатель «Золотого мяча», но во времена Диего приз вручался только европейцам.

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