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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино: «Лионель Месси? Диего Марадона – лучший»
Вердикт обжалованию не подлежит.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не колебался при выборе между двумя легендарными соотечественниками.
«Месси? Марадона – лучший», – сказал на пресс-конференции Почеттино, слова которого приводит Marca.
- Марадона привел Аргентину к золоту ЧМ-1986, а спустя 4 года довел ее до финала. Оба раза аргентинцам противостояла Германия.
- Месси выполнил лишь вторую часть достижений Марадоны – проиграл немцам в финале ЧМ-2014.
- Лео – пятикратный обладатель «Золотого мяча», но во времена Диего приз вручался только европейцам.
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