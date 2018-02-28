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Лионель Месси и Луис Суарес зафоткались с человеком, который профессионально делает боль

Месси и Суарес зафоткались с человеком, который профессионально делает боль
Eurosport

18 мин. назад

Вон Миллер – настоящая скала на фоне каталонских малышей.

Лидеры «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес встретились с лайнбекером команды НФЛ «Денвер Бронкос» Воном Миллером.

Миллер известен отличной игрой в обороне и статусом непроходимого защитника. В 2016-м футболист подписал 6-летний контракт с «Бронкос» на 114,5 миллионов долларов. Совместное фото Месси выложил в инстаграм.

  • Вон – самый высокооплачиваемый защитник НФЛ.
  • У Миллера есть ферма, на которой он выращивает цыплят.

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