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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн: «Я могу ошибиться в жизни, но не на поле»

Гризманн: «Я могу ошибиться в жизни, но не на поле»
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Французский форвард очень уверен в себе.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оформил покер в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (4:0).

«Я счастлив, что забил четыре мяча. Это особенно здорово перед игрой с «Барселоной» на «Камп Ноу» 4 марта, – отметил французский нападающий в интервью AS. – Мы стараемся делать болельщиков счастливее. Я могу ошибаться в жизни, но не на поле».

«У меня нет недостатка уважения к фанатам. Я уважаю Симеоне и партнеров по команде – благодаря им я стал тем игроком, которого вы знаете. В жизни мы все ошибаемся. Но на поле я показываю, что мне нравится «Атлетико» и мои одноклубники. Мы планируем выиграть 12 оставшихся матчей чемпионата», – добавил Антуан.

Гризманн – одна из приоритетных целей «Барселоны» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро.

  • Антуан никогда не забивал на «Камп Ноу».
  • «Атлетико» – соперник московского «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы.
  • Первый матч между клубами состоится 8 марта в Мадриде, ответный – 15 марта в Москве.

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