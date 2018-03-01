Кепа набок. Еще один промах «Реала» на трансферном рынке

Футбольные приключения Кепы начались в 10 лет. Он вместе с тремя друзьями приглянулся Хосе Марии Бенгоэчеа, экс-игроку «Атлетика» и «Баракальдо». Два-три раза в неделю такси отвозило ребят из рыбацкой деревушки Ондарроа в Лесаму, тренировочную базу «Атлетика». После занятий они возвращались домой к игрушкам и вкусному ужину, а Кепу ждала дюжина щеглов. Это хобби – от отца, вместе они ловили певчих птичек, выращивали и учили петь. С пяти лет Кепа состоял в орнитологическом обществе Бильбао, а в 2008 и 2010 годах с пернатыми талантами стал чемпионом Бискайи. «Меня даже в команде назвали Щегол», – позднее признался вратарь.

Кепа прошел все этапы кантеры, третий и второй дивизион, пока не попал в первую команду. Марсело Бьельса, возглавивший клуб в 2011 году, подключил 17-летнего парня к тренировкам в межсезонье, а позднее сделал третьим голкипером. «Я сразу разглядел в нем потрясающего вратаря. Он будет играть, опережая свой возраст», – подчеркнул Бьельса.

Кепа АррисабалагаGetty Images

Наряду с Горкой Магуназелайей и Алексом Ромером Аррисабалагу всегда считали жемчужиной Лесамы, но от этого путь к воротам, которые защищали величайшие голкиперы в истории, не стал легче. Нехватка возможностей показать себя и возникающие сомнения в его таланте у нового тренера привели к двум арендам. В «Понферраде» Кепа сразу же стал безоговорочным игроком основы и даже побил сухой рекорд клуба Роберто Сантамарии. На следующий год уже в составе «Вальядолида» он вернулся на стадион «Понферрады», получив в свой адрес все что угодно, только не аплодисменты. От идола до изменщика – один шаг. Главный тренер «Вальядолида» Мигель Анхель Португаль был поражен высоким уровнем его игры.

Несмотря на неважный сезон для команды, индивидуально Кепа доказал, что пришло время вернуться в баскский клуб и побороться с Горкой Ираисосом за место в основе «Атлетика». Эрнесто Вальверде вводил его постепенно, чередуя с Горкой – умеренное давление с максимальными требованиями. Испанский специалист не побоялся поставить Кепу на баскское дерби, невзирая на его отсутствие в течение двух месяцев из-за травмы. «Я был уверен в своих силах. Когда мне дают такой шанс, я стараюсь оправдать доверие», – отметил вратарь. Так завершилась эра Ираисоса и началась эра Аррисабалаги.

Кепа – яркий представитель традиционной баскской вратарской школы, подарившей Хосе Ирибара и Андони Субисаррету. Аррисабалага проворно перемещается во вратарской, мастерски берет самые трудные мячи, уверенно играет на выходе, техничный. Как правило, в «Атлетике» он далеко выбивает мяч при ударе от ворот, чтобы его партнеры по команде Адурис, Гарсия и Уильямс могли извлечь максимальную выгоду из атаки.

Клубные успехи способствовали вызовам в национальные сборные, начиная с U-17. C U-19 он стал чемпионом Европы. Затем были U-20, U-21 и долгожданный дебют в прошлом году в главной команде страны в товарищеском матче с Коста-Рикой. «Мы рассчитываем на Кепу, он прекрасно влился в коллектив», – прокомментировал главный тренер Испании Хулен Лопетеги. Не скрывает восхищения молодым голкипером и партнер по команде Давид де Хеа: «Тренируясь с Кепой, понимаешь, почему он в сборной: высочайший уровень, у него есть голова на плечах».

Еще совсем недавно игроком интересовались «Наполи», «Ювентус» и «ПСЖ». Но высочайшие шансы подписать одного из самых многообещающих голкиперов в мире всего за 20 миллионов евро имел «Реал». Тренер вратарей мадридцев Луис Льопис, поработав в Лесаме, отмечал огромный потенциал игрока. Но Зинедин Зидан, не раз выражавший поддержку Кейлору Навасу, четко дал понять: «Моя задача защищать коллектив, мою команду. Сейчас вратарь мне не нужен». Руководство «Реала» просило у баска терпения: подождать до лета, когда истечет его контракт с «Атлетиком».

Для травмированного Кепы, отстраненного от матчей и болельщиков, ситуация становилась все более неудобной, его устраивал лишь незамедлительный переход, чтобы не играть пять месяцев под моральным прессингом. По информации испанского издания AS, как только игроку позвонили из «Реала», чтобы сказать «нет» зимнему трансферу, он, посоветовавшись с семьей, положил конец неопределенности. Кепа продлил контракт с «Атлетиком» до 2025 года с суммой отступных в размере 80 млн евро.

Кепа АррисабалагаGetty Images

Кепа за еще непродолжительную карьеру пережил немало трудных моментов: проблемы со спиной, травмы, две аренды подряд, матчи, как в Валенсии (два пропущенных гола из-за детских ошибок), после которых многие теряют уверенность, но только не он. Сегодня Кепа – стабильный игрок основы «Атлетика», спаситель команды во многих встречах. Несмотря на жуткую конкуренцию, у него есть все шансы попасть на ЧМ-2018.

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