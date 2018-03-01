Парнишка из молодежки «Леганеса» промчался полполя, исполнил финт Зидана и закатил в пустые ворота
У «огурцов» подрастает достойная смена.
Полузащитник молодежной команды «Леганеса» Эду Прието сообразил феноменальный рейд к чужим воротам в матче против «Альбасете».
Игрок объехал несколько защитников, одного из которых – финтом Зидана.
- Главная команда «Леганеса» занимает 14 место в Примере. 28 февраля «огурцы» крупно проиграли в Мадриде «Атлетико» со счетом 0:4.
- «Леганес» играет на самом маловместительном стадионе в Примере, который вмещает всего 8 тысяч человек.
- В 1851 году в Леганесе была открыта первая психиатрическая лечебница в Испании.
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