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Парнишка из молодежки «Леганеса» промчался полполя, исполнил финт Зидана и закатил в пустые ворота

Парнишка из молодежки «Леганеса» промчался полполя, исполнил финт Зидана и закатил в пустые ворота
Eurosport

1 час назад

У «огурцов» подрастает достойная смена.

Полузащитник молодежной команды «Леганеса» Эду Прието сообразил феноменальный рейд к чужим воротам в матче против «Альбасете».

Игрок объехал несколько защитников, одного из которых – финтом Зидана.

  • Главная команда «Леганеса» занимает 14 место в Примере. 28 февраля «огурцы» крупно проиграли в Мадриде «Атлетико» со счетом 0:4.
  • «Леганес» играет на самом маловместительном стадионе в Примере, который вмещает всего 8 тысяч человек.
  • В 1851 году в Леганесе была открыта первая психиатрическая лечебница в Испании.

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