Эрнесто Вальверде: «Календарь Примеры работает против «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде недоволен составителями календаря чемпионата Испании.

«Календарь на этой неделе очень сложный, он работает против нас. У нас к нему серьезные вопросы. Это точно никому не помогает со спортивной точки зрения.

Мы играем на день позже «Атлетико», плюс у нас дальний выезд на Канары. Это вовсе не вина мадридского клуба. Я уверен, они укажут на те матчи Лиги Европы, когда оказывались в подобной ситуации.

В любом случае, это зона ответственности Примеры. Лига должна действовать с постоянством и держать в уме матч в воскресенье», – приводит слова Вальверде Football Espana.

Весь шум из-за того, что 1 марта «Барса» сыграет с «Лас-Пальмасом» в гостях, а уже 4 марта – дома с «Атлетико».

Каталонцы опережают мадридцев на 7 баллов и могут убить интригу в чемпионате. Здесь можно заряжать на титул и богатеть.

С начала 2018-го «Барса» провела во всех турнирах 15 матчей.

«Реал», вы не поверите, тоже провел 15 матчей.

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