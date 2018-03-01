EFE
Эрнесто Вальверде: «Календарь Примеры работает против «Барселоны»
Понеслась.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде недоволен составителями календаря чемпионата Испании.
«Календарь на этой неделе очень сложный, он работает против нас. У нас к нему серьезные вопросы. Это точно никому не помогает со спортивной точки зрения.
Мы играем на день позже «Атлетико», плюс у нас дальний выезд на Канары. Это вовсе не вина мадридского клуба. Я уверен, они укажут на те матчи Лиги Европы, когда оказывались в подобной ситуации.
В любом случае, это зона ответственности Примеры. Лига должна действовать с постоянством и держать в уме матч в воскресенье», – приводит слова Вальверде Football Espana.
- Весь шум из-за того, что 1 марта «Барса» сыграет с «Лас-Пальмасом» в гостях, а уже 4 марта – дома с «Атлетико».
- Каталонцы опережают мадридцев на 7 баллов и могут убить интригу в чемпионате. Здесь можно заряжать на титул и богатеть.
- С начала 2018-го «Барса» провела во всех турнирах 15 матчей.
- «Реал», вы не поверите, тоже провел 15 матчей.
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