«Барса» не убила интригу и может поплатиться. 5 причин, почему «Атлетико» их размажет

Сегодняшний «Атлетико» – машина для убийств

В новом году «Атлетико» выносит всех (10 побед и 1 ничья в 11 матчах), не взирая ни на что: ни на статус команд, ни на их форму, ни на количество звезд в FIFA. Команда Симеоне оступилась лишь раз, когда сгоняла вничью с крепким новичком Ла Лиги – с «Жироной».

«Атлетико» набрал сумасшедшую форму, а в последних двух матчах глумился над соперниками, отправив в их ворота столько же мячей, сколько пальцев у среднестатистического фрезеровщика – 9: пять получила «Севилья» и еще четыре «Леганес».

У «Атлетико» больше времени на подготовку

В последнем интервью Вальверде жаловался на составителей календаря: «Календарь на этой неделе очень сложный, он работает против нас. У нас к нему серьезные вопросы. Это точно никому не помогает со спортивной точки зрения. Мы играем на день позже «Атлетико», плюс у нас дальний выезд на Канары».

Если слова о том, что «Атлетико» играл раньше, а значит, у них есть больше времени на подготовку, выглядят забавно, то проблема дальнего перелета действительно влияет на состояние игроков, тем более еще и после тяжелого ничейного матча.

«Барселона» в этом году уже провела на 4 игры больше, чем «Атлетико», поэтому то, что каталонцы перед матчем будут более уставшими – второй аргумент в пользу «матрасников».

Simeone Getty Images

У «Барсы» Лига Чемпионов

Несомненно, главный титул для «Барселоны» – кубок Лиги Чемпионов. В ответном матче с «Челси» еще ничего не ясно, а до игры чуть меньше двух недель. Поэтому перед игрой с «Атлетико» «Барса» наверняка держит в уме ответную встречу с лондонцами, что повлияет на расстановку сил во время матча.

«Матрасники» же играют в Лиге Европы, на которую им до стадии полуфинала абсолютно фиолетово.

Сроки восстановления Пике

В матче с «Жироной» Пике повредил колено и покинул поле до финального свистка. Сегодня он сидел на скамейке, а вместо него в старте вышел Томас Вермален. Глядя на действия бельгийца против Кальери, стало ясно, что если Пике не поправится, то Гризман и Коста в клочья разорвут оборону «Барселоны». Потому что даже нападающий «Лас-Пальмаса» делал из Вермалена бельгийскую вафлю, как только он оставался один на один с защитником.

Учитывая то, что Коста забивает почти в каждом матче, а Гризман в последних двух встречах забил семь, лучшим вариантом для Вермалена будет остаться на лавке и наблюдать за тем, как нападающие «Атлетико» унижают кого-то еще.

Томас ВермаленEurosport

Унылая игра «Барселоны» в последних матчах

В последних пяти встречах каталонцы сыграли вничью три раза: с «Хетафе» (непростительно), с «Челси» (простительно), с «Лас-Пальмасом» (стыдно). При этом у «Барсы» нет того гигантского преимущества, которое они показывали в первой половине чемпионата. «Челси» и вовсе раскатывал сине-гранатовых весь матч, и если бы не чудо-пас Кристенсена, Месси б в очередной раз уехал в Каталонию без голов, как и вся «Барса».

С «Лас-Пальмасом» команда вообще провалила второй тайм, не создав ни одного голевого момента. Суарес сыграл на удивление беззубо, а Месси ко второму тайму сдулся и ходил по полю пешком. К концу матча игроки «Лас-Пальмаса» все-таки подустали и подсели, но каталонцы последние минуты только и делали, что пасовались около чужой штрафной.