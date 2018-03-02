Вратарь «Лас-Пальмаса» включил волейболиста за пределами штрафной, но судья не отреагировал
Арбитр постарался, чтобы «Барса» сыграла вничью.
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» не обыграла «Лас-Пальмас» (1:1).
Одной из причин такого результата стала ошибка Матеу Лаоса, который проглядел игру рукой вратаря «Лас-Пальмаса» за пределами штрафной . В эпизоде, где Леандро Чичисолу можно было удалить, судья не назначил даже штрафного удара.
- «Барселона» набрала 66 очков. У «Атлетико», который идет на втором месте, на счету 61 балл.
- В следующем туре «Барселона» и «Атлетико» сыграют между собой.
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